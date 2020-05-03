Власти Турции продлили на сутки запрет на въезд и выезд в 31 провинцию страны

АНКАРА, 3 мая. /ТАСС/. Власти Турции продлили еще на один день, до 5 мая, запрет на въезд и выезд в 31 провинцию страны. Об этом сообщило в воскресенье министерство внутренних дел Турции.

Введенные еще 3 апреля ограничительные меры должны были завершиться в ночь на 4 мая. В заявлении отмечается, что решение о продлении запрета еще на сутки связано с тем, что в понедельник, 4 мая, под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана пройдет заседание кабинета министров, на котором руководство республики должно оценить дальнейшие действия для борьбы с распространением коронавируса.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. С тех пор число инфицированных в республике превысило 124 тыс. Умерли 3 336 человек, выздоровели 58 259.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли.