Стритрейсерам в Петербурге грозят штрафы за нарушение правил при пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД в Санкт-Петербурге пресекли встречу стритрейсеров, которые устроили заезд в центре города, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по городу и Ленинградской области. Помимо правил дорожного движения, они нарушили установленные в Петербурге ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса, им грозят штрафы.

"Поздним вечером 2 мая 2020 года в полицию поступило сообщение об агрессивной езде, устроенной водителями иномарок у дома №6 на площади Островского. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и пресекли встречу стритрейсеров, которые нарушали не только правила дорожного движения, но и ограничительные меры, установленные правительством Петербурга в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

К административной ответственности привлекли троих мужчин 31, 27 и 26 лет - за проезд по встречной полосе, несоблюдение правил тонировки, несовпадение вин-номеров. Их автомобили Ford Mustang, Dodge и Chevrolet Camaro поместили на спецстоянку УМВД России по Центральному району. Проводится проверка. Кроме того, в отношении водителей составили административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"), им грозят крупные штрафы.

Ранее также сообщалось, что комитет по законности и правопорядку Санкт-Петербурга разберется в обстоятельствах и даст правовою оценку масштабной вечеринке, которую устроили в городе рядом со стадионом "Газпром-Арена" в ночь на второе мая, несмотря на ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В Санкт-Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Введены временные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Запрещено посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других досуговых объектов, а также букмекерских контор и тотализаторов, парков, спортивных и детских площадок.

По последним данным, в Петербурге выявлено 5 029 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 061 человек, умерли 34.