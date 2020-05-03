{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Карачаево-Черкесии вспоминают жертв депортации карачаевского народа в 1943 году

Глава региона Рашид Темрезов подчеркнул необходимость сохранения памяти об истории у подрастающего поколения

ЧЕРКЕССК, 3 мая. /ТАСС/. Представители власти и духовенства Карачаево-Черкесии в День возрождения карачаевского народа, который ежегодно празднуется 3 мая - в годовщину возвращения карачаевцев на историческую Родину из мест депортации, посетили Мемориал жертвам репрессий карачаевского народа в Карачаевске и прочитали дуа (молитву - прим. ТАСС) за погибших, сообщила в воскресенье пресс-служба главы и правительства региона.

"Сегодня, в День возрождения карачаевского народа, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов возложил цветы к Мемориалу жертвам репрессий карачаевского народа в Карачаевске. Муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев сделал дуа о тех, кто погиб в пути и на чужбине и так и не испытал радость возвращения на Родину. Память всех павших в годы репрессий почтили минутой молчания", - говорится в сообщении.

Как отметил Темрезов, чьи слова приводятся в сообщении, важно хранить в памяти эти события как пример мужества народа. "Сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб в пути, кто навсегда остался на чужбине, и тех, кто сумел выстоять и вернуться из забвения на родную землю. Народ, с честью переживший годы депортации, - величайший пример силы духа и мужества, любви к своей Отчизне, и именно поэтому сегодняшний день - это праздник. Важно, чтобы наши дети знали свою историю, ценили мир и ясное небо над головой, помнили, через что пришлось пройти жертвам политических репрессий. Еще раз поздравляю с Днем возрождения карачаевского народа и желаю всей нашей многонациональной Карачаево-Черкесии процветания, добра и благополучия", - цитирует Темрезова пресс-служба.

Ранее в фонде "Къарча" ТАСС рассказали, что массовое празднование Дня возрождения карачаевцев пройдет в онлайн-режиме из-за ситуации с пандемией коронавируса. Общественники и представители власти запустили акцию в социальных сетях, в рамках которой жители рассказывают о своих родных, переживших депортацию.

День возрождения карачаевского народа отмечается 3 мая, в день прибытия на историческую родину в 1957 году первого эшелона с карачаевцами, которые 2 ноября 1943 года были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. Он объявлен в республике нерабочим.

Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. - дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, ингуши и балкарцы. Право вернуться на родную землю депортированные народы получили 9 января 1957 года.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичСеверный КавказСКФО
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Стритрейсерам в Петербурге грозят штрафы за нарушение правил при пандемии
Они устроили заезд у дома №6 на площади Островского
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС