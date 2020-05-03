В Карачаево-Черкесии вспоминают жертв депортации карачаевского народа в 1943 году

ЧЕРКЕССК, 3 мая. /ТАСС/. Представители власти и духовенства Карачаево-Черкесии в День возрождения карачаевского народа, который ежегодно празднуется 3 мая - в годовщину возвращения карачаевцев на историческую Родину из мест депортации, посетили Мемориал жертвам репрессий карачаевского народа в Карачаевске и прочитали дуа (молитву - прим. ТАСС) за погибших, сообщила в воскресенье пресс-служба главы и правительства региона.

"Сегодня, в День возрождения карачаевского народа, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов возложил цветы к Мемориалу жертвам репрессий карачаевского народа в Карачаевске. Муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев сделал дуа о тех, кто погиб в пути и на чужбине и так и не испытал радость возвращения на Родину. Память всех павших в годы репрессий почтили минутой молчания", - говорится в сообщении.

Как отметил Темрезов, чьи слова приводятся в сообщении, важно хранить в памяти эти события как пример мужества народа. "Сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб в пути, кто навсегда остался на чужбине, и тех, кто сумел выстоять и вернуться из забвения на родную землю. Народ, с честью переживший годы депортации, - величайший пример силы духа и мужества, любви к своей Отчизне, и именно поэтому сегодняшний день - это праздник. Важно, чтобы наши дети знали свою историю, ценили мир и ясное небо над головой, помнили, через что пришлось пройти жертвам политических репрессий. Еще раз поздравляю с Днем возрождения карачаевского народа и желаю всей нашей многонациональной Карачаево-Черкесии процветания, добра и благополучия", - цитирует Темрезова пресс-служба.

Ранее в фонде "Къарча" ТАСС рассказали, что массовое празднование Дня возрождения карачаевцев пройдет в онлайн-режиме из-за ситуации с пандемией коронавируса. Общественники и представители власти запустили акцию в социальных сетях, в рамках которой жители рассказывают о своих родных, переживших депортацию.

День возрождения карачаевского народа отмечается 3 мая, в день прибытия на историческую родину в 1957 году первого эшелона с карачаевцами, которые 2 ноября 1943 года были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. Он объявлен в республике нерабочим.

Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. - дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, ингуши и балкарцы. Право вернуться на родную землю депортированные народы получили 9 января 1957 года.