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В Москве заработал голосовой консультант по вопросам продления пропусков

Робот быстро подскажет, как оформить пропуск и облегчит работу операторов

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Голосовой помощник, который будет консультировать граждан по вопросам продления цифровых пропусков, начал работать в Москве по телефону общегородского контакт-центра, сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства столицы.

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"Голосовой помощник общегородского контакт-центра начал консультировать по вопросам продления цифровых пропусков. Абоненты, позвонившие на линию единой справочной службы правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77, узнают, что нужно сделать, чтобы продлить рабочий пропуск", - говорится в сообщении.

Консультант включается автоматически при звонке на линию справочной службы. Робот облегчает работу операторов, нагрузка на которых с введением цифровых пропусков выросла в несколько раз. "Чтобы получить консультацию, жителям не обязательно ждать ответа оператора - голосовой помощник гораздо быстрее подскажет, как оформить или продлить пропуск, поможет заполнить шаблон для получения пропуска по смс и ответит на другие типовые вопросы", - приводятся в сообщении слова руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого.

Если вопрос требует расширенной консультации, звонящего переключат на оператора. Также жители могут узнать о продлении рабочего пропуска на странице обратной связи mos.ru.

В Москве по указу мэра города Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически.

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Пандемия коронавируса нового типа
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