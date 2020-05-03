Ферму божьих коровок создадут на Ставрополье летом 2020 года

СТАВРОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Ферма божьих коровок появится на бахче в Ставропольском крае летом 2020 года. Посмотреть на жизнь насекомых смогут все желающие, сообщил ТАСС в воскресенье фермер Роман Пономарев.

Ежегодно на бахче Пономаревых создают единственный на Ставрополье соломенный парк развлечений, в 2017 году на его территории была выстроена "Зенит-Арена" из соломы, которая стала популярной в социальных сетях. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году на бахче создали соломенную фан-зону, каждый год фермеры проводят турнир по "соломенному" футболу.

"Основные все строения парка уже созданы, работу вели, начиная с зимы, проводили коммуникации. В этом году появятся новые фермы - кроличья, ферма по производству божьей коровки, по производству бактерий, по производству улиток", - сказал он.

Ферма божьих коровок будет доступна для гостей бахчи и полезна для посевов. "Божья коровка в агрономии - энтомофаг, то есть этот вид насекомых поедает вредителей. Личинка божьей коровки очень сильный энтомофаг. Наглядно будет видно, как они живут и размножаются. Будем периодически их выпускать на поля, чтобы таким образом дополнительно защищаться от вредителей", - отметил руководитель фермерского хозяйства Пономаревых.

Открытие соломенного парка пройдет после стабилизации эпидемиологической обстановки. "Сезон у нас начинается, как правило, с конца июня - начала июля, думаю, что ситуация с коронавирусом нас в меньшей степени коснется, надеемся на это", - пояснил фермер.