Портал "Архивы Санкт-Петербурга" открыл новый раздел к 75-летию Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Информационно-услуговый портал "Архивы Санкт-Петербурга" создал новый раздел, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он содержит базы данных, виртуальные выставочные проекты и новые оцифрованные документы, сообщила в воскресенье пресс-служба городского архивного комитета.

"Новый раздел портала объединил информационно-поисковые ресурсы архивной службы Санкт-Петербурга, посвященные Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда: базы данных, информационно-справочные издания, виртуальные выставочные проекты", - говорится в сообщении.

В разделе впервые разместили электронную версия сборника "Стенограммы заседаний исполкома Ленинградского городского Совета: январь-декабрь 1943 года. Записи докладов, обсуждений, замечаний к проектам, решения". Выход этого издания приурочили к празднованию 75-летия полного снятия блокады Ленинграда в январе 2019-го. Издание является продолжением сборника стенограмм 1941-1942 годов. Оно содержит архивные документы, по которым можно проследить картину жизни блокадного города, работу руководства, принятие управленческих решений, координацию городских служб, быт горожан.

"Сборник вызвал широкий общественный интерес. Учитывая небольшой тираж, электронная версия сделает архивные материалы доступными пользователям портала", - отметили в пресс-службе.

Работу над разделом продолжат в течение всего 2020 года. Планируется создать и пополнить поисковые базы данных на основе архивных документов, хранящихся в государственных учреждениях - архивах, подведомственных Архивному комитету Санкт-Петербурга, связанных с эвакуацией населения из блокадного Ленинграда, награжденными медалью "За оборону Ленинграда" и деятельностью Ленинградского штаба партизанского движения.