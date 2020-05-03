Эксперт Минздрава считает, что пандемия в России может пойти на спад в июне

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Заражение коронавирусной инфекцией в России может начать снижаться в июне, так как на данный момент происходит замедление интенсивности развития ее эпидемического процесса. Такое мнение выразил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

"Действительно, за последнее время отмечено некоторое замедление интенсивности развития эпидемического процесса инфекции. Так, за прошедший месяц темп роста числа новых случаев инфекции снизился с 27% (2 апреля) до 6,9% (1 мая), то есть практически в четыре раза. Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне месяце", - сказал он в интервью "Парламентской газете", опубликованном в воскресенье.

По его словам, эпидемическая ситуация по регионам страны неоднородная. "Можно говорить о том, что в Москве она достигла третьей-четвертой фазы [согласно критериям Всемирной организации здравоохранения], то есть масштабного распространения без прослеживания эпидемиологической связи случаев", - отметил он.

Брико обратил внимание, что, опираясь на исторический опыт развития эпидемий, можно заключить, что фаза обратного развития эпидемии, как правило, более продолжительная по времени, чем фаза роста заболеваемости. "О завершении цикла эпидемического процесса можно говорить лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний составляет менее 1%", - подчеркнул он.

Главный внештатный эпидемиолог напомнил также о важности неукоснительного соблюдения в этот период таких изоляционно-ограничительных мер, как социальное дистанцирование и самоизоляция. "Преждевременный отказ от этих мер может привести опять к росту заболеваемости, - считает он. - В странах, где отмечен перелом в развитии эпидемии (Сингапур, Китай, Южная Корея, Тайвань), начинают постепенно отменять ограничительные мероприятия, но по-прежнему строго относятся к выполнению этих противоэпидемических мер, сохраняя социальное дистанцирование и самоизоляцию для пожилых людей".