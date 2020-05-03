Эксперт Минздрава предупредил, что коронавирус может поражать любые органы человека

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Исследования клинических проявлений новой коронавирусной инфекции свидетельствую о том, что вирус может поражать любые органы человека. Чаще всего инфекция влияет на легкие, почки и миокард, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

"Это подтверждают результаты последних наблюдений за клиническими проявлениями коронавирусной инфекции. Они чрезвычайно разнообразны по своим формам: от бессимптомного носительства, заболевания по типу ОРВИ, до пневмонии различной степени тяжести с развитием острого респираторного дистресс-синдрома, поражения сосудов, нервной системы и других внутренних органов человека. Среди госпитализированных пациентов более 90% имеют пневмонию, ДВС-синдром (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания - прим. ТАСС) - более 50%, острое повреждение почек - около 15% и повреждение миокарда - более 20%", - сказал он в интервью "Парламентской газете", опубликованном в воскресенье.