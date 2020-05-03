Комитет защиты прав человека просит Голикову помочь вывезти россиян из Индии

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека просит председателя штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией вице-премьера правительства РФ Татьяну Голикову помочь вывезти на родину граждан России, застрявших в Индии и на Занзибаре. Соответствующее обращение написал вице-президент подразделения Иван Мельников.

"В адрес российского подразделения Международного комитета защиты прав человека обратился ряд граждан, а также поступила информация о нахождении более 700 россиян, сообщивших, что они находятся на территории Индии (штат Гоа). В связи с закрытием границ и авиасообщения они не могут вернуться на родину более месяца. [Поступила информация] также от гражданина России, который находится на Занзибаре и сообщает, что там, помимо него, находятся порядка 120 граждан РФ, которые также не могут вернуться домой по вышеуказанным причинам. Многие граждане находятся с семьями, в том числе с несовершеннолетними детьми", - сказано в документе, текст которого предоставлен журналистам.

В нем отмечается, что большая часть этих россиян испытывает проблемы с проживанием, питанием, предоставлением материальной помощи. Только нескольким десяткам из них оказана материальная помощь от государства, несмотря на то, что правительство РФ выделило на это средства.

"Более того, по предоставленной мне информации, за вывоз наших соотечественников с них требуют порядка €400 с человека, что для большинства семей является просто неподъемной суммой, так как они потратили за это время все, что только было, некоторые сообщают, что им негде уже жить и нечего есть. Считаю целесообразным убрать все административные барьеры по оказанию помощи", - сказано в письме.

Согласно данным комитета, в большинстве стран Африки и в Индии оказание медицинской помощи даже гражданам этих государств является большой проблемой, иностранцам же в случае пандемии элементарная медпомощь может не оказываться, что ставит под угрозу их здоровье и даже жизни.

В обращении указано, что комитет рассчитывает "на помощь заявителям и восстановлении их прав". "Прошу Вас оказать всяческую поддержку защите прав граждан России и всесторонне содействовать организации консульской помощи, а также помочь им в предоставлении материальной помощи и в возвращении домой", - сказано в обращении к председателю штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.