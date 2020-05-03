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Пандемия коронавируса нового типа

Еврейская автономия получила первые 240 защитных костюмов для врачей от ФРДВ

В течение мая в регион поставят 5,7 тыс. респираторов, 2,5 тыс. защитных очков, 3,2 тыс. пар медицинских перчаток, 1,6 тыс. защитных комбинезонов
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© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 3 мая. Еврейская автономная область (ЕАО) получила первую партию средств индивидуальной защиты для врачей, направленную в регион Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), сообщила в воскресенье пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

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Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на дополнительную помощь дальневосточным регионам в условиях пандемии коронавируса из внебюджетных источников направят 1 млрд рублей. Средства выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими проекты в округе. Накануне первая партия средств защиты поступила в Бурятию, а в воскресенье, по данным ФРДВ, в Якутию доставили 1,5 тыс. защитных костюмов для врачей и 75 тыс. медицинских масок.

"Первая партия дополнительных медицинских средств защиты, 240 защитных костюмов, передана врачам Еврейской автономной области. Всего в ЕАО в течение мая поставляется 5,7 тыс. респираторов, 2,5 тыс. защитных очков, 3,2 тыс. пар медицинских перчаток, 1,6 тыс. защитных комбинезонов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 4 мая партия защитных костюмов поступит в Хабаровский край. Затем средства защиты направят на Камчатку и в Чукотский автономный округ.

По словам Трутнева, закупка идет за счет внебюджетных средств благодаря неравнодушной позиции и участию представителей бизнеса. К мероприятиям Фонда присоединились ВЭБ.РФ, ПАО "Полюс", "Евраз", ПАО "Русгидро", АО "Русская медная компания", УК "Колмар", ГК "Русагро", холдинг RFP, Фонд Романа Абрамовича, Байкальская горная компания, СУЭК, SMNM Veco и другие организации.

Наряду с централизованной закупкой средств индивидуальной защиты в пять регионов Дальнего Востока (Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край) направлена прямая финансовая помощь в размере 300 млн рублей.

 

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияКамчатский крайБурятияЯкутияХабаровский крайЕврейская автономная областьЧукотский автономный округДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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