Патриарх Кирилл призвал состоятельных прихожан поддержать нуждающихся священников

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Обеспеченные прихожане откликнулись на призыв патриарха Московского и всея Руси Кирилла материально поддержать священников Русской православной церкви (РПЦ), оказавшихся из-за пандемии и введенных против распространения коронавирусной инфекции мер в сложном материальном положении. Об этом говорится в патриаршем послании к празднику жен-мироносиц, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ) в воскресенье.

"Боль в моем сердце всякий раз, когда я думаю о священнослужителях, совершающих богослужения за закрытыми дверями и лишенных сегодня материальной поддержки. Я обратился к людям состоятельным и благорасположенным к церкви со смиренной просьбой оказать материальную поддержку нашим священнослужителям. И благодарение Господу - мои мольбы были услышаны. Конечно, может быть, это не изменит радикально ситуацию, но каждый из нас должен сегодня делать то, что в его силах, чтобы оказать помощь ближнему", - цитирует патриарха сайт РПЦ.

Патриах отметил, что старается, находясь в изоляции, по возможности "корректировать усилия наших волонтеров в их по-настоящему подвижническом служении". Он выразил благодарность председателю Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епмскопу Орехово-Зуевскому Пантелеимону (Шатову), а также врачам, медицинским работникам и добровольцам. Патриарх Кирилл добавил, что в последнее время из-за коронавируса "мы уже потеряли нескольких уважаемых священнослужителей и многих верных чад церкви".

Праздник святых жен-мироносиц празднуется в православии во второе воскресенье после Пасхи. Он посвящен женщинам, пришедшим в ночь воскресения Христа к его гробу, чтобы умастить его тело благовониями. Согласно церковному преданию, они увидели камень отваленным от гроба и ангела, который возвестил им, что Христос воскрес.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.