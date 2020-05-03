На Хайнане запущена программа бесплатного комплексного медицинского страхования туристов

ХАЙКОУ /Китай/. 3 мая. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань начали реализацию комплексной специальной программы медицинского страхования всех приезжающих на остров туристов на бесплатной основе. Об этом сообщает газета "Хайнань жибао".

Соответствующий проект запущен провинциальным Управлением по делам туризма, культуры, теле- и радиовещания и спорта совместно с рядом страховых китайских компаний. Начиная с 1 мая все посещающие провинцию Хайнань туристы могут бесплатно получить страховой полис. Действовать он будет с момента приезда на остров и до двенадцати ночи по местному времени дня отъезда.

Страховка будет покрывать медицинские расходы при увечьях или смерти в результате стихийных бедствий во время посещения провинции, а также заражения различными инфекционными заболеваниями, включая коронавирус и лихорадку денге. Данная страховая программа для туристов рассчитана на один год. Получить страховой полис смогут все приезжающие на остров при предъявлении необходимых документов, подтверждающих посещение провинции с туристическими целями.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2019 году провинцию Хайнань посетили свыше 83 млн туристов как из других регионов Китая, так и из-за рубежа.