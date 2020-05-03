Патриарх Кирилл назвал призыв не посещать храмы из-за пандемии самым сложным в своей жизни

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал обращение к верующим с призывом отказаться от посещения храмов самым сложным в своей жизни. Об этом он написал в послании к верующим в праздник жен-мироносиц, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ) в воскресенье.

"С самого начала этой ситуации мне было понятно, что мы столкнулись с опасным и коварным недугом. <...> С большой скорбью мне далось решение обратиться к вам с призывом временно не посещать храмы. Без преувеличения то были самые трудные слова в моей жизни. Никогда ничего подобного мне не приходилось говорить", - цитирует патриарха сайт РПЦ.

29 марта патриарх Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя призвал верующих воздержаться от посещения храмов в связи с распространением коронавируса и до его особого благословения молиться дома.

Согласно циркулярному письму управляющего делами патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованному сайтом Русской православной церкви (РПЦ) 11 апреля, церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля должны были проходить без прихожан в связи с требованием санитарных властей. РПЦ также продлила ограничения на посещение храмов и монастырей, введенные в связи с обращением главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой, с 29 апреля до особого распоряжения.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.