Роспотребнадзор предписал ввести ограничения в двух поселениях Бурятии из-за коронавируса

ТАСС, 3 мая. Управление Роспотребнадзора по Бурятии выдало предписание ввести режим ограничительных мероприятий на территориях сельских поселений Баянгольское и Мылинское из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в районном психоневрологическом центре, сообщается в воскресенье на сайте правительства региона.

"В адрес главы Закаменского района управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия выдано предписание о вводе режима ограничительных мероприятий на территориях сельских поселений Баянгольское и Мылинское с 3 мая", - говорится в сообщении.

Предписание связано с двумя подтвержденными в воскресенье случаями заражения коронавирусом. "В отношении руководства комплексного центра социального обслуживания населения "Баянгол" Закаменского района будет проведена проверка по случаю заноса коронавирусной инфекции. В воскресенье, 3 мая, диагноз подтвержден у двух работников Баянгольского психоневрологического центра - медицинской сестры и технического работника", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что инфицированные работники предварительно сдавали анализы на коронавирус, но, "не получив результаты лабораторных исследований, персонал был допущен к работе 1 мая решением директора учреждения без согласования".

Как отмечается в сообщении, на совещании республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия поручено провести проверку по данному инциденту. Идут противоэпидемические мероприятия, дезинфекция помещений. Круг контактных лиц по данному очагу составляет 239 человек, 32 из которых - сотрудники центра.

В Бурятии по состоянию на воскресенье подтверждено 373 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 102 человека, умерли четверо.