Помпео заявил о наличии доказательств распространения коронавируса из лаборатории в Ухане

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Администрация США располагает доказательствами того, что новый коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в Ухане. С таким утверждением выступил в воскресенье в эфире телеканала ABC госсекретарь США Майкл Помпео.

На вопрос о том, видел ли он какие-либо свидетельства в пользу данной версии, руководитель внешнеполитического ведомства США ответил: "Есть серьезные доказательства того, что это началось там. Мы с самого начала говорили, что это вирус, который появился в китайском Ухане".

"Китай и ранее заражал мир, у них и ранее были лаборатории, которые не соответствуют стандартам. Это не первый раз, когда мир подвергся воздействию вируса, появившегося из-за ошибок в китайской лаборатории", - утверждал Помпео. "Разведывательное сообщество по-прежнему работает. Оно должно продолжать делать это и проводить проверки, чтобы мы были уверены. Я могу заявить, что имеется значительный объем доказательств того, что это появилось из лаборатории в Ухане", - добавил он.

На вопрос о том, был ли, по его мнению, вирус создан искусственно, Помпео ответил: "По всей видимости, самые лучшие эксперты пока считают, что он был создан человеком. У меня нет причин не верить этому на данном этапе". Он не пояснил, о каких экспертах идет речь. Госсекретарь проигнорировал слова журналиста ABC о том, что ранее поступала информация, согласно которой разведсообщество США не считает, что вирус был создан искусственно.

Госсекретарь США также в очередной раз выступил с утверждением, что власти Китая пытались скрыть часть информации о распространении коронавируса.

Позиция Китая

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC заявил, что любые требования о выплате компенсаций, выдвигаемые Пекину в связи с коронавирусом, являются нелепыми и представляют собой "политический фарс". Дипломат также выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". При этом он вновь подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.

В апреле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь также заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News о том, что первым заразился коронавирусом некий сотрудник лаборатории в Ухане.