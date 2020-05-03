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Пандемия коронавируса нового типа
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В России зарегистрированы две тест-системы на определение иммунитета к коронавирусу

В Минздраве сообщили, что сейчас такое исследования проходят врачи

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Две тест-системы для определения наличия у человека иммунитета к новой коронавирусной инфекции зарегистрированы в России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня две тест-системы зарегистрированы на территории Российской Федерации, которые позволяют определить - есть у человека собственный иммунитет к коронавирусу или нет. То есть, сталкивался он с этой инфекцией или пока еще не приобрел собственный иммунитет", - сказал он в воскресенье в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

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Министр также отметил, что сейчас такое исследования проходят врачи. Кроме того, знания о наличии антител к вирусу у того или иного человека помогут разорвать цепочку передачи вируса.

Препараты для лечения инфекции

Мурашко также сообщил, что российская промышленность нарастила объемы производства препаратов, показавших свою эффективность в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Те препараты, которые уже себя зарекомендовали при лечении коронавирусной инфекции, они используются сегодня. Промышленность нарастила объемы, в том числе [выпускаются] те препараты, которые поступали из-за рубежа. <...> Это, наверное, в том числе и ответственность российского фармбизнеса определенная, они в очень короткий промежуток времени свои разработки, которые у них уже были там заранее, очень быстро стали выводить на рынок", - сказал он.

Мурашко добавил, что Россия также вышла на стадию клинических испытаний препаратов для импортозамещения. "Мы же понимаем, что такое количество заболевших по всему миру. Ни одна фармпромышленность и медпромышленность не способна была заранее подготовиться", - пояснил министр.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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