Число коек для пациентов с коронавирусом на территории "Ленэкспо" увеличат до 2,5 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Один из крупнейших выставочных комплексов в России "Ленэкспо" предоставит Петербургу семь дополнительных павильонов под госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом, что позволит увеличить там число коек до 2,5 тыс. Об этом в воскресенье сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В Петербурге выявлено 5 029 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели 1 061 человек, умерли 34.

"Газпром" безвозмездно передал городу павильон в "Ленэкспо", где мы оборудовали 1000 коек. Накануне он начал принимать пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции, но этого мало. После повторного обращения к [главе ПАО "Газпром"] Алексею Миллеру городу переданы еще три группы павильонов. Это даст нам возможность сосредоточить в "Ленэкспо" 2,5 тыс. коек", - процитировали Беглова в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Компания безвозмездно предоставила городу 7-й павильон "Ленэкспо", в котором за неделю развернули госпиталь для больных в легкой форме. Как отметили в пресс-службе, дополнительные койки оборудуют в павильонах "Ленэкспо" 8 и 8А; 5 и 5А; 1, 2 и 3. В двух павильонах уже начались демонтажные работы.

В воскресенье ПАО "Газпром" передал городу 200 тысяч костюмов биологической защиты для медиков. Костюмы получат около 30 петербургских больниц и госпиталей.

"Ленэкспо" расположен на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Это девять павильонов площадью 40 тыс. кв. м и семь различных конференц-залов вместимостью от 24 до 2,8 тыс. человек. С 2006 по 2016 год в "Ленэкспо" проходил Петербургский международный экономический форум.