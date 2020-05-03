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Пандемия коронавируса нового типа
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Мурашко заявил, что не все регионы России вовремя отреагировали на пандемию

Министр здравоохранения при этом отметил, что именно "приказной формат" общения с субъектами РФ для реагирования на ситуацию с коронавирусом оказался наиболее правильным

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Отдельные регионы России не смогли вовремя отреагировать на распространение новой коронавирусной инфекции в стране и приступить к мобилизации, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Регионы: часть была готова лучше, часть, соответственно, к этому отнеслась на начальном этапе несколько прохладно, и несвоевременно начали все мобилизационные мероприятия. Для них это казалось вещью, которая происходит где-то не у них. Когда были установлены четкие правила, регламент, требования, здесь [они] фактически перешли в режим "прописали - обязаны сделать", - сказал он в воскресенье в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Именно "приказной формат" общения с регионами для реагирования на ситуацию с коронавирусом оказался наиболее правильным, отметил Мурашко. "Москва очень жестко и принципиально подходила к развертыванию сети карантинных мер, <...> потому что фактически мегаполис нужно было защитить. И это оправданно. И другие регионы, уже непосредственно знакомясь с опытом Москвы, Московской области, других крупных городов, начали фактически действовать в таком же режиме, - пояснил он. - Фактически сегодня режим такой тотальной мобилизации - он абсолютно адекватен".

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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