Мурашко заявил, что не все регионы России вовремя отреагировали на пандемию

"Регионы: часть была готова лучше, часть, соответственно, к этому отнеслась на начальном этапе несколько прохладно, и несвоевременно начали все мобилизационные мероприятия. Для них это казалось вещью, которая происходит где-то не у них. Когда были установлены четкие правила, регламент, требования, здесь [они] фактически перешли в режим "прописали - обязаны сделать", - сказал он в воскресенье в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Именно "приказной формат" общения с регионами для реагирования на ситуацию с коронавирусом оказался наиболее правильным, отметил Мурашко. "Москва очень жестко и принципиально подходила к развертыванию сети карантинных мер, <...> потому что фактически мегаполис нужно было защитить. И это оправданно. И другие регионы, уже непосредственно знакомясь с опытом Москвы, Московской области, других крупных городов, начали фактически действовать в таком же режиме, - пояснил он. - Фактически сегодня режим такой тотальной мобилизации - он абсолютно адекватен".