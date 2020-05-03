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Пандемия коронавируса нового типа
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Минздрав: часть ограничительных мер в РФ сохранится до появления вакцины от коронавируса

В ведомстве отметили, что ограничительные мероприятия будут сниматься плавно и поэтапно
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Ограничительные меры в России частично сохранятся вплоть до создания медикаментозных мер профилактики распространения нового коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

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"Ограничительные мероприятия - они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения", - сказал он.

Мурашко подчеркнул, что ограничительные мероприятия в стране будут сниматься плавно и поэтапно. Министр здравоохранения добавил, что в случае, если не будет создан популяционный иммунитет, есть риск возникновения второй волны заболевания, вызванного вирусом. "Это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет", - отметил он.

Мурашко также призвал жителей страны не заниматься самолечением в случае выявления симптомов новой коронавирусной инфекции, чтобы избежать тяжелого течения заболевания.

"Мы видим какую ситуацию: если пациент вовремя попадает под наблюдение врача, и в том числе лечение начинается своевременно, все-таки исходы значительно лучше, и мы не имеем такого количества тяжелых пациентов. В случае же, когда пациент самостоятельно лечится, ждет, принимая самостоятельное лечение, <...> к несчастью, такая категория пациентов и формирует пул от тех крайне тяжелых пациентов, которые потом нуждаются в интенсивной терапии. Хотелось бы, конечно, чтобы население это понимало", - сказал он.

Паспорт иммунитета

Глава Минздрава добавил, что создание "паспорта иммунитета", где будет указано, переболел человек коронавирусом или нет, в России возможно и не является сложной задачей, а вся необходимая информация для этого уже имеется.

"Я не вижу в этом проблемы, на самом деле. Это можно сделать, мы создали определенный информационный ресурс, причем создали его очень быстро, фактически за семь дней, была сделана новая программа, в которой сегодня каждый заболевший коронавирусной инфекцией виден", - сообщил он.

По мнению Мурашко, создание паспорта иммунитета" в России не потребует много усилий и времени. "То есть, если возникает вопрос о том, чтобы вытащить из системы и погрузить это в медицинскую документацию - ну, это не сложно", - отметил он.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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