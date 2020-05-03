Потребление алкоголя за время действия самоизоляции в России увеличилось на 2-3%

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко констатировал увеличение потребления алкоголя в России на 2-3% за время режима самоизоляции, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

"В целом увеличилось потребление алкогольных напитков где-то на 2-3% и оно достаточно равномерно. Но хотелось бы сказать, что алкоголь в этой ситуации - не помощник точно, при лечении вирусной инфекции и коронавирусной, в частности. Потому что алкоголь ослабляет иммунитет, а у пациентов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, он еще и провоцирует обострения тех хронических заболеваний, которые имеются. Поэтому алкоголь категорически в этой ситуации вообще не приемлем", - сказал он в воскресенье в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".