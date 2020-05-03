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Пандемия коронавируса нового типа

Спикер Заксобрания Ленобласти ушел на самоизоляцию из-за подозрения на коронавирус

В данный момент Сергей Бебенин ждет результатов повторного анализа, температура и другие показатели у него в норме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин получил предварительный положительный тест на коронавирус и ушел на самоизоляцию. Он чувствует себя хорошо и ожидает результатов повторных анализов, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе парламента.

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не"27 апреля анализ на COVID-19, сданный спикером Законодательного собрания Ленинградской области Сергеем Бебениным, показал положительный результат. С тех пор он удалился на самоизоляцию. Самочувствие председателя парламента хорошее. Температура и все показатели в норме, сегодня он сдал повторный анализ", - рассказала собеседница агентства.

21 апреля также сообщалось, что администрация Ленинградской области перешла на дистанционный режим работы после выявления коронавируса у нескольких чиновников разного уровня.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 1 037 человек, выздоровели 188, умерли трое.

 

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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