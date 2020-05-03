Граждане Греции с 4 мая будут выходить из дома без ограничений

По его словам, некоторые послабления вводятся с 4 мая после 42 дней действия жестких ограничений. "Мы доказали, что смогли разорвать цепь передачи вируса. Но задача, которая ставится на последующий период, - более сложная. Мы должны продолжать принимать меры предосторожности и предотвратить распространение вируса. Коронавирус стал смертельным для 144 наших сограждан. Он продолжает оставаться рядом с нами, и его может передать любой из нас. Мы призываем возвести новую стену сдерживания от болезни с 06:00 (совпадает с московским) завтрашнего дня", - подчеркнул Хардалиас.

АФИНЫ, 3 мая. /ТАСС/. Граждане Греции с 4 мая смогут выходить из дома без необходимости заполнения особых форм в интернете и отправки СМС на специальный номер, но должны будут вести себя ответственно, соблюдая все меры предосторожности, в противном случае ограничения могут быть возвращены. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за координацию борьбы с кризисными ситуациями.

По его словам, если не будут исполняться рекомендации властей и специалистов, то будет очевиден риск увеличения числа случаев заболевания коронавирусом. "Если мы не выполняем правила, то возвращаемся к тяжелым для психики ситуациям, которые мы пережили", - сказал замминистра.

"Я призываю придерживаться защитных мер на новом этапе, который начнется с понедельника: это мытье рук, поддержание безопасной социальной дистанции между людьми, защитные маски. Эти правила - наше оружие в бою с коронавирусом", - сказал Хардалиас.

Он напомнил, что с 4 мая будет обязательным ношение защитной маски в общественном транспорте. Также ее нужно будет одевать персоналу супермаркетов, салонов красоты, парикмахерских, диагностических лабораторий, больниц, центров красоты и эстетики. В этих центрах пока будут запрещены занятия йогой, пилатесом, спортивные тренировки, а также массаж. Гражданам также рекомендовано носить медицинскую или самодельную маску в супермаркетах, лифтах и других закрытых помещениях.

Хардалис отметил, что с понедельника станут возможными свободные поездки граждан в рамках их областей проживания, однако сохраняется запрет на поездки на греческие острова, включая и те, которые административно входят в столичную область Аттика (острова Саронического залива, Китира, Андикитира).

Постепенное снятие ограничений

28 апреля премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении к нации представил план поэтапного снятия ограничений, рассчитанный на два месяца - май и июнь. С 4 мая снимаются ограничения на неоправданный выход граждан из домов и передвижения на транспорте, введенные в Греции с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По словам главы кабмина, индивидуальные виды спорта будут разрешены на открытом воздухе и на море, но организованные пляжи будут пока закрыты.

Кроме того, с 4 мая откроются некоторые типы магазинов, в частности книжные, магазины электронных и спортивных товаров, станции техосмотра автомобилей. Парикмахерские будут работать по предварительной записи клиентов. Остальная часть розничной торговли возобновит работу с 11 мая, за исключением крупных торговых центров. С 1 июня начнут работу предприятия общественного питания при выполнении условий, которые будут согласованы к тому времени. С этого же времени должны открыться гостиницы, работающие круглогодично. В течение июня, в зависимости от развития событий, будут постепенно сниматься ограничения на остальную часть экономической деятельности. Тогда же, как ожидается, должны заработать и отели, которые функционируют сезонно.

В Греции, в отличие от ряда европейских стран, сравнимых с ней по площади территории и численности населения, зафиксировано сравнительно мало случаев инфицирования новым коронавирусом и смертельных исходов. По мнению экспертов, это результат вовремя введенных правительством жестких ограничений на выходы жителей из дома и перемещения по улицам, а также выписывавшихся штрафов за нарушения.

По данным на воскресенье, с 27 февраля число заразившихся коронавирусом в стране составило 2 626. От инфекции за более чем два месяца умерли в общей сложности 144 человека.