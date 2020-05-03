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Пандемия коронавируса нового типа

Губернатор Нью-Йорка заявил, что коронавирус в регион завезли путешественники из Европы

Эндрю Куомо отметил, что все следили за Китаем, а тем временем вирус проник из Китая в Европу и распространился дальше уже оттуда

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Распространение нового коронавируса в штате Нью-Йорк было вызвано в первую очередь прибытием на его территорию инфицированных людей из европейских стран, а не из Китая. Об этом заявил в воскресенье губернатор Эндрю Куомо на пресс-конференции, трансляция которой велась на его сайте.

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"То, что мы видим в Нью-Йорке, пришло не из Китая. На самом деле это иной штамм вируса, который пришел из Европы. Это важный факт, его нужно знать, нужно проводить исследования", - отметил Куомо. Он привел соответствующие выдержки из доклада, подготовленного сотрудниками Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США. В нем проводится анализ различных штаммов коронавируса, которые распространились на территории США.

"Все следили за Китаем, а тем временем вирус проник из Китая в Европу и распространился из Европы. Сюда прибывали путешественники из Европы. Они приезжали на Восточное побережье США, в Нью-Йорк, в Нью-Джерси, в Коннектикут, - добавил Куомо. - А мы все по-прежнему следили за Китаем". Губернатор отметил, что, согласно данным ЦКПЗ, в феврале текущего года в США прибыли более 1,7 млн человек из европейских государств, в том числе тех, где тогда уже имело место распространение инфекции.

Куомо констатировал, что в американские штаты на Западном побережье США вирус, по всей видимости, завезли лица, прибывшие из Китая.

Губернатор сообщил, что в штате Нью-Йорк за последние сутки от заболевания, вызванного новым коронавирусом, умерли 280 человек. "Как вы видите, этот показатель в течение довольно продолжительного времени не менялся значительным образом", - констатировал Куомо. - Но тенденция в целом положительная". В апреле власти штата неоднократно фиксировали более 700 летальных исходов за сутки.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,13 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 66,5 тыс. человек. В Нью-Йорке сложилась более тяжелая ситуация, чем в любом другом американском штате. В нем выявили более 312 тыс. случаев инфицирования, зафиксировано более 24 тыс. летальных исходов.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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