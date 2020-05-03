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Пандемия коронавируса нового типа

Французский врач допустил, что первый пациент с коронавирусом мог поступить еще 27 декабря

Ив Коэн рассказал, что мужчина болел в течение 15 дней и заразил двоих своих детей

ПАРИЖ, 3 мая. /ТАСС/. Первый пациент, заразившийся коронавирусом, мог появиться во Франции еще 27 декабря. Об этом в воскресенье в эфире телеканала BFM заявил главный реаниматолог больницы города Бобиньи Ив Коэн.

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По его словам, врачи повторно рассмотрели анализы пациентов с пневмонией, поступивших в больницу в декабре и январе, и анализ одного из 24 пациентов дал положительный результат на коронавирус. При этом медик отметил, что при госпитализации проводилось тестирование на грипп, а также другие виды коронавирусов, они были отрицательными. "На COVID-19 тогда еще не тестировали", - пояснил он.

Коэн рассказал, что мужчина болел в течение 15 дней и заразил двоих своих детей. "Пытаясь выяснить источник заболевания, мы обнаружили, что его жена работает в рыбном магазине рядом с продавцами суши китайского происхождения, - пояснил он. - Возможно, она болела бессимптомно. Подробности должны выяснить другие учреждения".

По словам врача, вопрос заключается в том, был ли мужчина, госпитализированный в декабре в больницу Бобиньи, нулевым пациентом или нет. "Необходимо перепроверять анализы пациентов с пневмонией по всей стране, чтобы это узнать", - заключил Коэн.

Официально считается, что первые заразившиеся коронавирусом появились во Франции в конце января. По данным французских властей, с начала эпидемии из-за коронавируса во Франции умерли свыше 24,7 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения в стране составляет около 131 тыс.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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