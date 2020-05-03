{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Чехии не планируют продлевать режим чрезвычайной ситуации

Срок его действия истекает 17 мая

ПРАГА, 3 мая. /ТАСС/. Правительство Чехии не намерено просить Палату депутатов (нижнюю палату) парламента о продлении введенного в стране 12 марта режима чрезвычайной ситуации, срок действия которого истекает 17 мая. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр республики Андрей Бабиш в эфире телеканала Nova.

На эту тему
Чехия — первая страна ЕС, разрешившая выезд своих граждан. Власти справились с вирусом?

"Мы не рассматриваем вопрос о продлении режима чрезвычайной ситуации", - отметил он.

Эпидемиологическая обстановка в стране улучшается. Число заразившихся новым коронавирусом сокращается. В связи с этим кабинет министров, по словам премьера, не считает необходимым продлевать режим чрезвычайной ситуации. Правительство обсудит этот вопрос на своем ближайшем заседании.

В Чехии 20 апреля начался процесс смягчения социальных ограничений, полная отмена которых ожидается 25 мая. После этой даты еще какое-то время, как предполагается, будут запрещены массовые мероприятия с участием более 100 граждан и останется обязательным ношение медицинских масок в общественном транспорте и магазинах.

С начала марта в Чехии, население которой составляет около 10,6 млн человек, было выявлено 7 764 случая заражения коронавирусом. От вызываемого им заболевания умерли 245 человек, вылечились 3 584.

Анализы с 1 марта, когда Минздрав объявил о появлении инфекции на национальной территории, сдали 257 678 жителей республики. 

Теги
ЧехияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Коронавирус подтвердился у двух сотрудников предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти
Предприятие устанавливает контактных лиц этих работников. Всего в Тольятти на 3 мая выявили 155 случаев заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС