В Нальчике проведут дезинфекцию 40 улиц для предотвращения распространения коронавируса

"Масштабную дезинфекцию городских улиц проведут в Нальчике в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Работы по санитарной обработке около 40 улиц будут произведены 4 мая с 06:00 до 12:00. В связи с чем просим жителей воздержаться от передвижения по центральным, магистральным улицам в указанный период", - говорится в сообщении. В администрации подчеркнули, что работы будут проводиться рекомендованными Роспотребнадзором дезинфицирующими препаратами, планируется задействовать 10 поливомоечных машин.

По данным регионального оперштаба, в КБР за последние сутки зарегистрировано 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего 634 подтвержденных случаев, 101 человек выздоровел, двое умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.