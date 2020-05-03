Эксперт: Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россия может оказаться на пике распространения коронавирусной инфекции в ближайшие две недели, затем выйдет на плато. Такое мнение выразил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Нам следует ожидать пика где-то в ближайшие недели две, и после этого, скорее всего, наступит плато так называемое, стабилизация заболеваемости, после чего уже будет постепенное его [распространения коронавируса] снижение", - сказал он.

По мнению директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина, стабилизация эпидемической ситуации в Москве и в Московской области наступит ближе к концу июня-началу июля.

Акимкин также прогнозирует вторую волну распространения коронавирусной инфекции. "Будет она ассоциирована, скорее всего, с осенне-зимним сезоном", - добавил он.