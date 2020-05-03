{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Эксперт: Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели

Замдиректора Национального исследовательского медцентра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов считает, что после этого должна наступить стабилизация заболеваемости

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россия может оказаться на пике распространения коронавирусной инфекции в ближайшие две недели, затем выйдет на плато. Такое мнение выразил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Нам следует ожидать пика где-то в ближайшие недели две, и после этого, скорее всего, наступит плато так называемое, стабилизация заболеваемости, после чего уже будет постепенное его [распространения коронавируса] снижение", - сказал он.

По мнению директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина, стабилизация эпидемической ситуации в Москве и в Московской области наступит ближе к концу июня-началу июля.

Акимкин также прогнозирует вторую волну распространения коронавирусной инфекции. "Будет она ассоциирована, скорее всего, с осенне-зимним сезоном", - добавил он.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Коронавирус подтвердился у двух сотрудников предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти
Предприятие устанавливает контактных лиц этих работников. Всего в Тольятти на 3 мая выявили 155 случаев заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС