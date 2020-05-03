Умер заслуженный работник культуры РФ Андрей Курнавин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Заслуженный работник культуры РФ, который более 70 лет преподавал класс фортепиано в старейшем в России музыкальном учебном заведении, Петербургском Хоровом училище им. М. И. Глинки, умер на 94-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщается на странице училища "ВКонтакте".

"Не стало Андрея Федоровича Курнавина, заслуженного работника культуры РФ. Андрей Федорович воспитал целую плеяду талантливых музыкантов, отдавая всего себя своим ученикам, даря им все, что есть лучшего в русской пианистической культуре - безграничную технику, всестороннее владение звуковой палитрой инструмента, безупречный вкус и, что самое существенное - стремление к правде в исполнительстве, отношение к музыке как к святыне, требующей постоянного служения, отдачи всего себя без остатка", - говорится в сообщении.

Андрей Курнавин родился 17 июня 1926 года во Владимире. С 1950 года Курнавин преподавал фортепиано в Хоровом училище, за этот период его класс окончили около ста человек. Среди учеников Курнавина дирижер-симфонист, Народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки Дмитрий Китаенко, дирижер, Народный артист РФ Владимир Вербицкий, композитор Леонид Балай, пианисты Валерий Латман, Александр Платонов и другие.

С 1965 года Курнавин работал в издательстве "Музыка", через несколько лет его назначили членом редакции издательства. Под его редакцией изданы многие учебные сборники, наиболее известен педагогам фортепиано цикл сборников "Избранные пьесы русских и советских композиторов". Кроме того, в его четырехручном переложении издан ряд крупных произведений русской и зарубежной классики.

Хоровое училище имени М. И. Глинки - старейшее в России профессиональное музыкальное учебное заведение. С этим учебным заведением связана деятельность таких музыкантов как Михаил Глинка, Милий Балакирев, Николай Римский-Корсаков, Антон Аренский.