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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Минздрава ФРГ не исключил, что разработка вакцины от коронавируса займет годы

Ранее германские вирусологи говорили, что вакцина может быть готова в 2021 году

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Поиск вакцины от коронавируса нового типа может занять несколько лет. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала АRD глава Минздрава Германии Йенс Шпан.

"Был бы рад, если бы это удалось сделать за несколько месяцев", - сказал он. "Но нужно быть реалистами: на это могут уйти и годы, потому что, разумеется, могут быть неудачи [в процессе разработки]. Такое мы видели на примере других вакцин", - добавил Шпан.

Ранее германские вирусологи говорили, что вакцина будет готова, вероятнее всего, в 2021 году.

Теги
ГерманияПандемия коронавируса нового типа
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