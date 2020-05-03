Глава Минздрава ФРГ не исключил, что разработка вакцины от коронавируса займет годы

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Поиск вакцины от коронавируса нового типа может занять несколько лет. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала АRD глава Минздрава Германии Йенс Шпан.

"Был бы рад, если бы это удалось сделать за несколько месяцев", - сказал он. "Но нужно быть реалистами: на это могут уйти и годы, потому что, разумеется, могут быть неудачи [в процессе разработки]. Такое мы видели на примере других вакцин", - добавил Шпан.

Ранее германские вирусологи говорили, что вакцина будет готова, вероятнее всего, в 2021 году.