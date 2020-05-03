Московская полиция опровергает информацию о блокировке редакции газеты "Коммунисты России"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Столичная полиция не подтверждает информацию о блокировке редакция газеты партии "Коммунисты России". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Распространенная информация о том, что сотрудниками полиции блокирована редакция одной из газет, не соответствует действительности", - сказали в ГУ МВД.

В главке пояснили, что днем 1 мая в полицию поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов, расположенных на улице Максимова, собралось большое количество граждан. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по району Щукино Москвы установили, что около 30 человек, которые принадлежат к одной из политических партий, в нарушение режима самоизоляции организовали собрание в занимаемом ими помещении на улице Максимова, после чего, выйдя на улицу, продолжили свои противоправные действия.

"Участники акции не соблюдали необходимую дистанцию, у некоторых не было масок, тем самым данные граждане подвергли опасности себя и окружающих. Видя прибывших на место происшествия полицейских, правонарушители вернулись в ранее занятое ими помещение, закрылись там и отказались выполнять законные требования сотрудников полиции покинуть его. Сотрудники полиции мер по проникновению в помещение, занимаемое указанными гражданами, не принимают, устанавливают личности участников акции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказали в полиции.

Как сообщает партия "Коммунисты России", митинг они не устраивали, а только запустили шары в честь 1 мая, самоизоляцию и санэпидемические нормы они не нарушали, так как были в масках и соблюдали дистанцию. По информации партии, все, кто находится в здании, являются сотрудниками редакции газеты "Коммунисты России", которая работает в режиме непрерывного цикла.