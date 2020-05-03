Власти Башкирии вывезут 1,8 тыс. жителей республики с Чаяндинского месторождения за неделю

УФА, 3 мая. /ТАСС/. Всех жителей Башкирии, работавших вахтовым методом на Чаяндинском месторождении в Якутии, доставят домой в течение недели. Об этом сообщил в воскресенье заместитель руководителя администрации Башкирии Ринат Баширов.

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на Чаяндинском месторождении, где расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тыс. человек. Ранее 105 человек с признаками ОРВИ были вывезены с месторождения - 44 человека в Ямало-Ненецкий автономный округ, в город Ноябрьск, 61 человек - в стационары Якутии. У 23 из них позднее был диагностирован коронавирус. Еще 16 вахтовых рабочих с диагностированной инфекцией проходят лечение в изоляторах при вахтовых поселках.

"По утвержденному графику, в ближайшие три дня будет организован прием 1000 наших жителей. Мы предполагаем, что в течение недели всех 1800 вахтовиков мы вывезем", - привели в пресс-службе правительства республики слова Баширова.

Он уточнил, что вахтовиков разместят в обсерваторах. "Там они пройдут глубокое медицинское обследование, будут под постоянным медицинским контролем и, мы надеемся, что через 14 дней, это срок обсервации, они вернутся в свои семьи", - процитировали Баширова в пресс-службе правительства.

Первая группа вахтовиков из 200 человек, которая прибыла в Башкирию 3 мая двумя спецрейсами авиакомпании "Якутия", была направлена в один из санаториев Абзелиловского района Башкирии. Глава администрации района Ильдар Нафиков рассказал, что по распоряжению главы республики Радия Хабирова район примет 400 рабочих из Якутии. "В течение недели мы подготовили базу пребывания в соответствии со строгими регламентами Роспотребнадзора. Ребятам предоставлены оборудованные для комфортного пребывания номера с душевыми кабинами, горячее питание. Обеспечена полная безопасность сотрудников обсерватора", - привели слова Нафикова в пресс-службе правительства республики.

Глава Башкирии Радий Хабиров 30 апреля на заседании правительства республики заявил, что к нему обратилось руководство компании "Стройранснефтегаз" с просьбой в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на Чаяндинском месторождении принять для организации режима самоизоляции 1800 вахтовых рабочих - жителей Республики Башкортостан. Хабиров отметил, что республика примет вахтовиков, несмотря на то, что это будет серьезной нагрузкой на систему здравоохранения региона.

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