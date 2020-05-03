Клирик Покровского Хотькова монастыря умер от осложнений, вызванных коронавирусом

Ему было 65 лет. Как говорится на сайте монастыря, Евгений Корчуков был многодетным отцом, у него пять детей и девять внуков. "Духовенство, сестры и прихожане Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря скорбят вместе с матушкой и детьми отца Евгения", - отмечается в сообщении.

Евгений Корчуков родился 6 июня 1954 года. В 1992 году протоиерей Евгений был рукоположен во диакона, 31 января 1993 года - в сан священника. В 2001 году он заочно окончил Московскую духовную семинарию (МДС), а в 2007 получил сан протоиерея. Он был штатным священником монастыря в течение 22 лет, а также участвовал в восстановлении монастыря.

Покровский монастырь, расположенный в городе Хотькове в Сергиево-Посадском городском округе, основан в 1308 году, с 1544 по 1764 год монастырь был приписан к Свято-Троицкой Сергиевой лавре. В 1337 году в монастыре приняли постриг преподобные Кирилл и Мария Радонежские - родители Сергия Радонежского, в монастыре покоятся их мощи. В 1928 году монастырь был закрыт. В 1989 году передан в ведение Русской православной церкви (РПЦ), с 1992 года в нем возобновилась монашеская жизнь.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.