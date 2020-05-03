В Ухте к концу мая заработает лаборатория с тестированием на коронавирус

СЫКТЫВКАР, 3 мая. /ТАСС/. Лаборатория в городе Ухте Республики Коми с тестированием на коронавирус, четвертая в регионе, должна заработать к концу мая. Об этом сообщил в воскресенье врио главы республики Владимир Уйба.

На данный момент в Ухте нет собственной лаборатории, все отобранные образцы отправляются на исследование в Сыктывкар. Открытие своей лаборатории в промышленном городе позволит расширить возможности тестирования. "В Ухте 12-15 мая планируется завершение ремонта помещений под лабораторию. Оборудование для нее уже законтрактовано, чтобы вы понимали, его стоимость - до 8 млн рублей. С окончанием ремонта планируем начать поставлять оборудование. К концу мая эта лаборатория должна заработать", - сказал Уйба, отвечая на вопросы жителей региона, это видеообращение размещено на официальной странице республики во "ВКонтакте".

В середине апреля он сообщал, что создать лабораторию в Ухте поможет компания "Газпром трансгаз Ухта", на чьи средства будут отремонтированы помещения, а оборудование приобретается за счет регионального бюджета. На данный момент в Коми действуют три лаборатории, где проводятся исследования на коронавирус, две из них в Сыктывкаре и одна в Воркуте.

Как отметил руководитель региона, сейчас из-за ограниченных возможностей медики не могут тестировать всех желающих и обязаны соблюдать жесткий критерий отбора тестируемых. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора России тесты проводятся гражданам, вернувшимся в Россию из неблагополучных по коронавирусу стран или с симптомами респираторных заболеваний, а также контактировавшим с заразившимися и больным с внебольничной пневмонией.

Уйба сообщил, что очередь на проведение тестов достигает 3-4 дней, а иногда и недели: лаборанты могут проводить до 1,2 тыс. исследований в день, а ежедневно отбирают по 5-7 тыс. проб. "Я уже дал команду, если задерживается тестирование, то человеку нужно продлевать больничный лист, чтобы он не сидел за свой счет. Не ранее чем через месяц, а то и два можно будет делать тесты всем обратившимся. Рассчитываем, что к этому времени выведем уровень тестирования на должный уровень", - сказал врио главы региона.

По информации управления Роспотребнадзора по Коми, на 3 мая лабораторно подтверждено 676 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, прирост за минувшие сутки составил 20 случаев. Всего под медицинским наблюдением находится 2 538 человек, из них 2368 контактировали с заболевшими, 170 прибыли из-за рубежа. Выздоровели 107 человек, умерли семь, новых смертей за минувшие сутки не зарегистрировано.