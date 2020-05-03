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Пандемия коронавируса нового типа

Президент Сербии сообщил об отмене чрезвычайного положения с 7 мая

Количество случаев заражения коронавирусом в стране составляет 9 464

БЕЛГРАД, 3 мая. /ТАСС/. Чрезвычайное положение в Сербии будет отменено с 7 мая. Об этом сообщил в воскресенье президент страны Александар Вучич в интервью телеканалу Pink.

"Завтра правительство, премьер и я как президент получим обоснование Минобороны, потом получим заключение правительства с подписью [премьера] Аны Брнабич и моей, затем передаем его в парламент для отмены чрезвычайного положения в среду, на Джурджевдан (день св. Георгия, государственный праздник в Сербии - прим. ТАСС). Если [документ] сразу же будет опубликован в служебном вестнике, в четверг у нас больше не будет комендантского часа", - заявил Вучич.

Количество случаев заражения коронавирусом в Сербии составляет 9 464, число летальных исходов увеличилось до 193. Сербия полностью закрыла границы, в стране действует чрезвычайное положение и комендантский час, отменены парламентские выборы.

Теги
СербияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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