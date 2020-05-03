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Представитель Ирана при ОПЕК впал в кому

Ранее он был госпитализирован после сильного кровоизлияния в мозг
Представитель Ирана при ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили EPA-EFE/STR
Описание
Представитель Ирана при ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили
© EPA-EFE/STR

ТАСС, 3 мая. Представитель Ирана при Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хосейн Каземпур Ардебили впал в кому после кровоизлияния в мозг. Сообщение об этом опубликовано в воскресенье на странице министерства нефти исламской республики в Twitter.

"Хосейн Каземпур Ардебили, являющийся на протяжении многих лет представителем Ирана при ОПЕК, находится в коме. В пятницу он был госпитализирован после сильного кровоизлияния в мозг", - говорится в публикации.

По данным агентства Reuters, Ардебили является одной из ключевых фигур в нефтяном секторе Ирана. В 1980-е годы он был заместителем министра иностранных дел, а также работал в качестве замминистра нефти. В начале 1990-х годов чиновник был назначен представителем ИРИ при ОПЕК.

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