Представитель Ирана при ОПЕК впал в кому

ТАСС, 3 мая. Представитель Ирана при Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хосейн Каземпур Ардебили впал в кому после кровоизлияния в мозг. Сообщение об этом опубликовано в воскресенье на странице министерства нефти исламской республики в Twitter.

"Хосейн Каземпур Ардебили, являющийся на протяжении многих лет представителем Ирана при ОПЕК, находится в коме. В пятницу он был госпитализирован после сильного кровоизлияния в мозг", - говорится в публикации.

По данным агентства Reuters, Ардебили является одной из ключевых фигур в нефтяном секторе Ирана. В 1980-е годы он был заместителем министра иностранных дел, а также работал в качестве замминистра нефти. В начале 1990-х годов чиновник был назначен представителем ИРИ при ОПЕК.