Срок продления пропусков для поездок по Москве по работе истекает 4 мая

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Ранее оформленные цифровые пропуска для передвижения в Москве по работе необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru не позднее 4 мая. Если пропуск не будет продлен, срок его действия истечет, тогда с 5 мая москвичу необходимо будет получить новый пропуск, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

В столице продлили действие пропускного режима для поездок на транспорте до 11 мая включительно. Ранее выданные рабочие пропуска будут действовать до 4 мая, но на период 5-11 мая их необходимо будет продлевать самостоятельно или оформлять новые.

"Продлить действующие сейчас "рабочие" пропуска на срок до 11 мая возможно через специальный сервис на nedoma.mos.ru. Это достаточно быстро: необходимо на стартовой странице сервиса нажать зеленую кнопку "Продлить цифровой пропуск", внести номер ранее полученного пропуска, пройти авторизацию через смс. С полуночи 5 мая эта услуга будет недоступна, придется создавать уже новый пропуск для рабочих поездок по городу", - сказал представитель пресс-службы департамента.

По его словам, при продлении человек получает новый код пропуска для поездок на работу, который будет состоять из 16 символов.

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы или Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобилях контролируется в том числе дорожными камерами.