В Молдавии бюджетники возвращаются на рабочие места с 4 мая

КИШИНЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Работники бюджетной сферы Молдавии возвращаются в понедельник в офисы после месяца, проведенного дома из-за пандемии коронавируса. Решение о прекращении самоизоляции было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям на фоне спада заболеваемости.

После консультаций с эпидемиологами власти Молдавии начали смягчать ограничения с 27 апреля, когда частично возобновили работу госпредприятия, оказывающие услуги населению. В этот день дополнительно к продуктовым были также открыты магазины, торгующие промтоварами. При этом остаются закрытыми рынки, торговые центры, а также бары, кафе и рестораны.

На данном этапе гражданам разрешены прогулки в парках, но с соблюдением безопасной дистанции. По-прежнему закрыты спортивные и детские площадки, учебные заведения. Школьники были переведены на удаленное обучение. Как считает премьер-министр республики Ион Кику, скорее всего, они вернутся за парты только в сентябре.

Из-за опасности распространения инфекции в Молдавии было введено чрезвычайное положение, которое действует с 17 марта по 15 мая. Закрыты границы республики, ограничено передвижение людей. По данным правительства на 3 мая, в стране подтвержден 4 121 случай заражения коронавирусом, 1 382 человека выздоровели, подтверждено 125 летальных исходов. На прошлой неделе в Молдавии регистрировали до 150 новых случаев в день, что оказалось лучше самых оптимистичных прогнозов правительства.

Как сообщил ранее премьер, выход из кризиса будет происходить в три этапа: первый планируется начать 27 апреля, второй - 15 мая, третий - 1 июня. По его словам, на каждой стадии решения будут приниматься после оценки ситуации в стране. Власти могут вернуть ограничения, если ситуация ухудшится.