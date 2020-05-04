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Пандемия коронавируса нового типа

В Азербайджане вступает в силу второй этап смягчения карантинных мер

В стране зафиксировано 1 932 случая заражения коронавирусом

БАКУ, 4 мая. /ТАСС/. Второй этап мер по смягчению карантина вступает в силу в понедельник в Азербайджане. Особый карантинный режим в стране будет действовать до 31 мая, однако с учетом позитивной динамики в санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, было решено ввести ряд новых послаблений.

Меры смягчения

С утра понедельника в стране откроются все объекты торговли, кроме крупных торговых центров, парикмахерские и салоны красоты. При этом, согласно правилам, утвержденным главным санитарным врачом республики, в магазинах по продаже одежды запрещается пользоваться примерочными, а в парфюмерных магазинах - использовать пробники косметических средств. Кроме того, чтобы избежать скопления людей, нельзя посещать парикмахерские без предварительной записи.

За исключением Баку и других крупных городов - Сумгаита, Гянджи, Ленкорани, - а также Апшеронского района (прилегает к столице), в республике восстанавливается деятельность предприятий и учреждений, открываются для обслуживания на месте рестораны, кафе и чайные, доступ на бульвары, в парки, скверы и другие места отдыха, отменяется система получения СМС-разрешений на выход из дома. В то же время собираться в общественных местах группами более десяти человек строго воспрещается.

Действующие запреты

В столице и вышеназванных больших городах объекты общепита по-прежнему остаются закрытыми для посещения, сохраняются ограничения на передвижение. Место проживания можно покинуть в трех случаях: при необходимости медицинской помощи; для похода в магазин, аптеку, банк, парикмахерскую или на почту; на похороны близкого родственника. Воспользоваться таким разрешением можно раз в день - в первых двух случаях на 3 часа, в третьем - на 5 часов.

До конца месяца по всей стране продлен срок отмены занятий в учебных заведениях, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, включая свадьбы и поминки, поездки в другие города и районы, не работает столичный метрополитен, закрыты сухопутные и воздушные границы.

Первый этап послаблений

Правительство Азербайджана начало смягчать карантинный режим в стране с 27 апреля. На первом этапе послаблений открылись газетные и цветочные киоски, книжные и канцелярские магазины, магазины по продаже одежды, обуви, косметики, ювелирных изделий, компьютерного оборудования, электроники и бытовой техники, мобильных телефонов, мебельные и автомобильные салоны. Возобновили предоставление услуг фотоателье, клиринговые компании, ателье по пошиву одежды, ломбарды.

Также начали действовать центры "АСАН хидмет" (в переводе с азербайджанского - "легкие услуги"), где предоставляется большинство государственных услуг, включая выдачу паспортов и удостоверений личности, водительских удостоверений и прочего.

В то же время власти не исключили, что в случае неблагоприятных изменений эпидемической ситуации в стране карантинный режим может быть вновь ужесточен.

Карантинный режим в Азербайджане

В Азербайджане из-за коронавируса с 14 марта был введен ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта - особый карантинный режим.

По данным оперативного штаба при кабинете министров, в стране зафиксировано 1 932 случая заражения коронавирусом, 1 441 человек выздоровел, 25 умерли. На лечении в больницах находятся 446 инфицированных.

Теги
АзербайджанПандемия коронавируса нового типа
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