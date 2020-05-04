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Пандемия коронавируса нового типа

В Казахстане возобновляются авиарейсы из Нур-Султана и Алма-Аты в ряд городов страны

Самолеты начнут летать в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей

НУР-СУЛТАН, 4 мая. /ТАСС/. Казахстанские авиакомпании с понедельника возобновляют полеты из Нур-Султана и Алма-Аты в четыре города республики, прекращенные в связи с распространением нового коронавируса. Соответствующее решение приняла 29 апреля государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте страны.

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По ее данным, самолеты начнут летать в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей. Рейсы будут осуществляться в условиях повышенных санитарных требований, с меньшим числом пассажиров и особой рассадкой в салоне с учетом норм социального дистанцирования.

Кроме того, госкомиссия утвердила перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 4 мая возобновят работу во всех регионах страны. Это непродовольственные магазины площадью до 500 кв. м; фотосалоны и цветочные киоски; парикмахерские (по записи); медицинские центры и стоматологические клиники (по записи); компании, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом; рекламные агентства; адвокаты и нотариусы; микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды и обменные пункты; компании, работающие в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Помимо этого, было принято решение с 4 мая разрешить гражданам спортивные занятия и тренировки на улице. В свою очередь руководителям регионов поручено обеспечить жесткий контроль санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, деятельность которых возобновится.

С 1 мая правительство Казахстана в качестве смягчения карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса, разрешило возобновить перелеты между Нур-Султаном и Алма-Атой. Их частота на первоначальном этапе составит четыре рейса в день. Полеты проходят в условиях повышенных санитарных требований. По данным комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, в первый день возобновления рейсов казахстанские авиакомпании перевезли порядка 700 человек, загрузка воздушных судов составила более 90% от количества допустимых мест.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. Позже глава государства поручил усилить карантинные меры во всех регионах страны. 29 апреля он подписал указ о продлении действия режима ЧП до 11 мая.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПандемия коронавируса нового типа
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