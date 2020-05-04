В Испании кафе начинают готовить еду навынос и возобновляют работу парикмахерские

МАДРИД, 4 мая. /ТАСС/. Новые послабления мер, введенных в Испании из-за пандемии коронавируса, вступают в силу в понедельник. Смягчение ограничений стало возможным благодаря тому, что в последние недели в стране снижается уровень распространения заболевания.

Согласно решению властей, рестораны и кафе смогут возобновить свою деятельность, однако лишь для того, чтобы готовить еду навынос. При этом испанцам нужно будет заранее делать заказ по телефону или через интернет. Ряду небольших торговых точек и предприятий сферы услуг также разрешено открыться. Речь идет, например, о книжных магазинах, парикмахерских, мастерских по ремонту обуви и одежды. Жителей страны будут принимать по предварительной записи, один сотрудник сможет обслужить одновременно лишь одного клиента.

С понедельника также разрешены индивидуальные тренировки для профессиональных спортсменов. В общественном транспорте придется в обязательном порядке носить защитные маски.

Со 2 мая в рамках послабления ограничительных мер жителям Испании разрешили заниматься спортом на улице и гулять. Для избежания больших скоплений людей власти страны ввели временные интервалы, когда разным категориям лиц разрешено выходить на прогулку. Помимо этого, испанцам можно выходить в магазин за продуктами, в аптеку, больницу, ездить на работу, если нет возможности работать удаленно. Встречаться с друзьями или даже родственниками пока нельзя.

План правительства

В Испании с середины марта действует режим повышенной готовности для сдерживания распространения коронавируса. Это позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Были закрыты кафе, бары, рестораны, учебные учреждения, развлекательные заведения, спортзалы. За нарушение мер грозят штрафы. Режим будет действовать до 10 мая. При этом власти уже предупредили, что им придется снова попросить парламент о его продлении.

28 апреля правительство представило поэтапный план послабления ограничительных мер, который рассчитан до конца июня. Снятие ограничений будет постепенным и может отличаться в зависимости от ситуации в том или ином регионе. План властей включает четыре фазы и предусматривает запрет на передвижение между провинциями.

Следующий этап при благоприятном сценарии может наступить уже 11 мая. Будут открыты с ограничениями на одновременное посещение лиц небольшие торговые точки, террасы баров и кафе, отели, музеи, религиозные учреждения. Кроме того, испанцам разрешат встречаться с родными и друзьями, проживающими в одной провинции. При этом собираться компаниями, превышающими 10 человек, будет нельзя

Вслед за этим правительство страны планирует разрешить открытие более крупных торговых точек, развлекательных заведений и театров, сократив максимальное число лиц, которые одновременно смогут их посещать. На последнем этапе будут введены новые послабления для торговых точек, ресторанов, развлекательных заведений.

Коронавирус в Испании

Испания является одним из наиболее пострадавших от пандемии государств. С начала распространения инфекции в королевстве выявлены почти 217,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 25 264 пациента умерли, почти 119 тыс. человек выздоровели.