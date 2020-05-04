В Сербии открываются кафе и рестораны

БЕЛГРАД, 4 мая. /ТАСС/. Правительство Сербии в рамках смягчения мер, введенных в связи с распространением нового коронавируса, разрешило с понедельника открывать кафе и рестораны. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, также в стране начнет частично функционировать общественный транспорт.

В минувшие выходные дни в белградских кафе велась активная подготовка к возобновлению работы, сотрудники мыли окна, полы и приводили в порядок мебель. С утра понедельника сербы смогут вернуться в кафаны при условии соблюдения социальной дистанции и использования защитных средств. При этом гостям позволят находиться как в самих кафе и ресторанах, так и в прилегающих к ним двориках. По всей стране будет возобновлено движение междугородного автобусного и железнодорожного транспорта. Общественный транспорт начнет работу в городах Крагуевац и Нови-Сад.

8 мая возобновится движение общественного транспорта в Белграде и Нише. При этом кондиционеры будут отключены, а пассажиров обяжут придерживаться правил безопасности. Ожидается, что в тот же день в стране откроются городские парки и торговые центры. 11 мая начнут работу детские сады и группы продленного дня в школах. 18 мая планируется возобновить авиасообщение.

Президент Сербии Александар Вучич ранее сообщил, что в конце недели может быть отменено чрезвычайное положение, введенное в республике 15 марта. В то же время пока в силе остается комендантский час, действующий ежедневно с 18:00 до 05:00, однако и он вскоре может быть отменен. Как заявил в воскресенье директор Клиники инфекционных и тропических болезней Горан Стеванович, для отмены комендантского часа необходимо, чтобы уровень заразившихся составлял менее 5% от всех тестируемых на протяжении еще нескольких дней.

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Сербии составляет 9 464, число летальных исходов увеличилось до 193. Страна полностью закрыла границы, отменены парламентские выборы.