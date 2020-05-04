Бельгия начинает процесс отмены карантина, который займет минимум четыре месяца

С понедельника Бельгия также сделает обязательным ношение в общественных местах защитных масок. Правительство признало, что снабдить население масками в срок оно не сможет, поэтому гражданам дано указание шить маски самостоятельно или использовать шарфы и банданы, чтобы прикрывать рот и нос.

БРЮССЕЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Бельгия в понедельник приступает к поэтапной отмене карантина. Этот процесс займет по меньшей мере четыре месяца, в любой момент может быть приостановлен или даже обращен вспять, если эпидемическая ситуация вновь начнет ухудшаться.

Процесс отмены карантина разделен на четыре фазы. Первая будет реализована в два этапа. С 4 мая будут лишь слегка ослаблены ограничения на перемещения граждан, в частности будет разрешено совершать пробежки и заниматься спортом на улице по двое (сейчас можно только по одному). Все магазины и предприятия останутся закрыты, за исключением магазинов тканей и ниток, которые должны быть открыты, чтобы граждане могли изготавливать маски. Ношение масок, в том числе самодельных, будет обязательным начиная с 4 мая в общественных местах, где невозможно поддержание социальной дистанции в 1,5 метра, в частности в общественном транспорте, для всех лиц старше 12 лет.

Второй этап первой фазы начнется 11 мая, когда будут открыты все остальные непродовольственные магазины. С этого момента будут разрешены встречи членов семей, живущих отдельно друг от друга.

Вторая фаза должна начаться 18 мая. С этого момента могут быть открыты музеи, отдельные предприятия сферы услуг, в частности парикмахерские. Могут быть разрешены частные вечеринки с небольшим количеством участников, возможно разрешение большего числа гостей на свадьбах и похоронах, но точные цифры пока не названы.

Рестораны и бары - только летом

Третья фаза стартует не раньше 8 июня. Тогда возможно открытие ресторанов. По словам премьера, открытие кафе и баров произойдет позднее, поскольку в этих заведениях сложнее гарантировать необходимую дистанцию между посетителями. Премьер допустила, что бельгийцам к этому моменту разрешат поездки по стране, например в курортные зоны на побережье Северного моря или в лесном массиве Арденн. Она затруднилась сказать, когда отпуск за границей вновь станет возможен.

Массовые мероприятия, фестивали и концерты разрешат не ранее 31 августа - на четвертой фазе отмены карантина, которая пока еще не разработана. Вильмес усомнилась в том, что 21 июля в Бельгии сможет состояться празднование Дня присяги короля, когда традиционно проводятся военный парад в Брюсселе и массовые гулянья по всей стране.

Медицинские меры

Вильмес подчеркнула, что процесс отмены карантина будет сопровождаться активными мерами по борьбе с эпидемией. По меньшей мере до конца лета останется в силе правило, согласно которому лица с легкими симптомами обязаны оставаться дома и не имеют права идти к врачу, получая консультации только по телефону. Пока тесты на коронавирус в Бельгии делаются только лицам с тяжелыми симптомами болезни. В этой связи премьер пообещала довести количество проводимых тестов с нынешних 10 тысяч в сутки до 25 тысяч.

Помимо этого, правительство будет принимать на различных уровнях меры по отслеживанию контактов людей с подтвержденным диагнозом. Будет постоянно вестись мониторинг загруженности медицинской системы, и в случае новой волны эпидемии процесс отмены карантина может быть приостановлен.

Ситуация с масками

Правительство намерено раздавать маски лишь в неопределенном будущем - по одной на каждого жителя страны, плюс по два фильтра, то есть кусочка специальной ткани, чтобы упростить их самостоятельное изготовление. Памятки о том, как самому сшить маску, будут опубликованы в интернете. После каждого использования эти маски "будет необходимо стирать с мылом в горячей воде", отметила глава бельгийского правительства.

Предполагается, что раздавать их будут местные власти. Никакой общей процедуры нет. Так, коммуна Уккел на юге Брюссельского столичного региона рассчитывает рассылать маски по почте и предполагает снабдить ими всех своих жителей (по одной на человека старше 12 лет) к середине или концу мая.

Другая столичная коммуна, Одергем, поступила проще, предложив гражданам зарегистрироваться на сайте, если им нужна маска. Раздать обещают всем желающим, однако власти предполагают, что их число не превысит половины жителей коммуны.

50 дней карантина

Жесткий общенациональный карантин был введен в Бельгии 14 марта. Изначально он должен был продолжаться до 5 апреля, затем его продлили до 19 апреля, а позже - до 3 мая. В королевстве закрыты все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение. Запрещены все массовые мероприятия вне зависимости от числа участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу. Часы работы государственных учреждений сокращены, без изменений функционируют только экстренные службы.

Королевство также закрыло границы и запретило любые поездки по стране. Жителям разрешено передвигаться только в пределах своего района. На транспорте и в магазинах они обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

За последние сутки число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в Бельгии составило 79, выявлено 389 новых случаев заражения. Оба показателя стали рекордно низкими за последний месяц.

Всего в стране в ходе пандемии умерли 7 844 человека, в общей сложности выявлено 49 411 случаев заражения. Население Бельгии составляет 11,5 млн человек. Политика санитарных властей Бельгии заключается в том, что анализ на коронавирус сдают только люди с наиболее серьезными симптомами заболевания.