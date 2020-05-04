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Пандемия коронавируса нового типа

В Португалии начинается первый этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии

В стране могут открыться парикмахерские, библиотеки и небольшие торговые точки

МАДРИД, 4 мая. /ТАСС/. Послабление мер, введенных из-за пандемии коронавируса, начинается в понедельник в Португалии. План властей республики по смягчению ограничений включает в себя три этапа и предусматривает постепенное возобновление экономической деятельности в разных секторах.

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До 2 мая в стране действовал режим чрезвычайного положения, который затем сменился на режим повышенной готовности, предусматривающий менее строгие меры. Согласно решению правительства Португалии, с понедельника могут открыться парикмахерские, библиотеки, книжные лавки и небольшие торговые точки площадью не более 200 кв. м, будет разрешено заниматься спортом поодиночке на улице.

Жителям республики придется носить защитные маски в общественном транспорте и в магазинах. Кроме того, запрещены собрания с участием более 10 человек. В мае власти страны все еще рекомендуют по мере возможности работать в удаленном режиме.

"Никто не должен интерпретировать окончание режима ЧП как окончание чрезвычайной ситуации в области здравоохранения", - пояснил премьер-министр Антониу Кошта. По его словам, если обстановка в стране вновь ухудшится, послабление мер может быть приостановлено.

При благоприятном развитии ситуации с 18 мая смогут открыться магазины площадью до 400 кв. м, террасы, кафе и рестораны, которым пока разрешено готовить еду навынос. На втором этапе в школы могут вернуться ученики 16 и 17 лет, будут открыты детские сады и музеи. Последняя фаза смягчения мер может начаться 1 июня. Предусмотрено открытие более крупных магазинов, кинотеатров и театров, но с ограничением числа лиц, которые могут посещать эти заведения одновременно.

С начала распространения коронавируса в Португалии было выявлено около 25,3 тыс. инфицированных, 1 043 человека умерли, 1,7 тыс. пациентов выздоровели. Наибольшее число заразившихся выявлено на севере страны.

Теги
ПортугалияКошта, АнтониуПандемия коронавируса нового типа
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