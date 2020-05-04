Жители эстонских островов получили возможность свободно ездить на материк и обратно

ТАЛЛИН, 4 мая. /ТАСС/. Жители эстонских островов с 4 мая в рамках смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, могут свободно ездить на материковую часть республики и назад. Соответствующее решение премьер-министра Юри Ратаса вступило в силу в понедельник.

Как указала пресс-служба правительства Эстонии, начиная с 4 мая жители страны, имеющие постоянное место жительства или дополнительный адрес на островах Сааремаа, Муху, Хийумаа, Вормси, Кихну, Рухну и Мания, смогут выезжать на материк и обратно без ограничений. Вместе с ними совершать поездки могут и ближайшие члены их семей. С 18 мая ограничения на сообщение между островами и материком будут полностью сняты.

В конце марта на острове Сааремаа и в соседней волости Муху было выявлено самое большое в стране число случаев заражения коронавирусом. В частности, вирус был обнаружен более чем у 20 работников Курессаареской больницы, а также более чем у 20 постояльцев одного из домов престарелых. С середины марта на эстонские острова было разрешено въезжать только людям, постоянно там проживающим.

С 28 апреля некоторые ограничения, введенные ранее правительством Эстонии в связи с распространением коронавирусной инфекции на островах Сааремаа и Муху, были отменены. В частности, были упразднены ограничения для услуг, оказание которых требует непосредственного контакта с клиентом, в том числе пластической хирургии, услуги сферы красоты и ухода за телом, массажа и других реабилитационных услуг. Магазины, рынки и библиотеки на Сааремаа и Муху стали работать в том же режиме, что и на материке. Для жителей островов отменили ограничение на передвижение, в соответствии с которым им было разрешено выходить только в магазин, аптеку, к врачу, а также на работу.

В Эстонии общее число заразившихся коронавирусом в воскресенье достигло 1 700. За сутки в стране диагностирован один новый случай заражения, накануне - пять. Количество умерших составило 55. С 13 марта в Эстонии введен режим чрезвычайного положения в связи с пандемией, он действует до 17 мая.