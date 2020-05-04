{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Трамп заявил, что разведка не предупреждала его об угрозе коронавируса до конца января

Ранее газета The Washington Post сообщила, что разведка неоднократно докладывала американскому лидеру о серьезности угрозы вируса

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Информация о том, что первые предупреждения американской разведки об опасности нового коронавируса поступали президенту США Дональду Трампу еще в начале января, не соответствует действительности. Сообщение об этом американский лидер опубликовал в воскресенье на своей странице в Twitter.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Разведка только что доложила мне, что я был прав. Они не поднимали тему коронавируса до последних чисел января, и это было прямо перед тем, как я запретил въезд в США из Китая. Кроме того, они говорили о вирусе между делом, как о чем-то не представляющем опасности", - написал он. "Лживые СМИ опять все неверно поняли", - добавил Трамп.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что разведка неоднократно докладывала Трампу о серьезности угрозы коронавируса, а первое подобное уведомление американская администрация получила еще 3 января.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,15 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 67 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 100 тыс.
Умерли 7 025 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС