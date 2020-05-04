Первые послабления карантина в Италии: 4,5 млн человек возвращаются к работе

РИМ, 4 мая. /ТАСС/. Первые послабления карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, вступают в силу в Италии, одной из наиболее пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции стран. Всего здесь выявлено 210 тыс. случаев, почти 29 тыс. летальных исходов при среднем возрасте жертв 79 лет.

Послабления в основном касаются производственной и строительной деятельности, приостановленной 22 марта. В каждодневной жизни итальянцев мало что изменится. Магазины остаются закрыты, как и рестораны, бары, торговые центры, спортивные залы, бассейны, парикмахерские и косметические салоны. Люди, чья трудовая деятельность связана с оказанием персональных услуг, остаются дома, фактически без заработка. Не открываются и учебные учреждения, детские сады. Школьники и выпускники готовятся сдавать экзамены онлайн.

К трудовой деятельности возвращаются 4,5 млн граждан, которые в том числе начнут пользоваться общественным транспортом. Как указывают специалисты, это станет серьезной проверкой на способность сосуществования с вирусом. По данным за 3 мая, суточный прирост новых случаев составил чуть менее 1,4 тыс. человек, это один из самых низких показателей за время пандемии.

Кроме того, за два месяца удалось разгрузить отделения интенсивной терапии и снизить давление на систему здравоохранения в целом. На 80% было увеличено число койко-мест в медучреждениях. Решена и проблема с масками, в которых более нет недостатка, как в начале эпидемии. Хотя на национальном уровне нет обязательства носить маски повсюду, их использование настоятельно рекомендовано в закрытых помещениях и общественном транспорте. Ношение масок и перчаток в обязательном порядке введено в ряде регионов.

Парки, спорт, родственники

Одно из главных послаблений - разрешение совершать прогулки в парках и садах, а также отдаляться от места жительства более чем на 200 м. Гулять и бегать можно только в узком семейном кругу, никакие групповые выходы и встречи не допускаются. Для передвижения в пределах города и области проживания по-прежнему требуются весомые причины - по работе или по состоянию здоровья.

Разрешается навестить близких родственников и постоянных партнеров в пределах региона проживания. В городах открывают кладбища. В церквях возобновляются отпевания, но участвовать в них могут не более 15 человек, которые обязаны придерживаться безопасной дистанции (не менее метра) и быть в масках.

Пока не возобновляются воскресные мессы, в которых могут участвовать верующие. Церкви в Италии не закрывались, но их посещение фактически было невозможно. Конференция итальянских епископов представила план безопасных служб с соблюдением всех мер предосторожности и с привлечением добровольцев, однако пока научно-технический комитет в составе ведущих экспертов, указаниями которого руководствуется правительство, считает, что возобновлять службы на данном этапе рано.

Спортивные комплексы, подвергшиеся дезинфекции, открывают для профессиональных спортсменов, выступающих на соревнованиях международного уровня. Допускаются их индивидуальные тренировки. Пока никакие командные встречи проводиться не могут. Итальянский футбольный чемпионат по-прежнему приостановлен.

Следующий этап

Правительство предусмотрительно ограничило все послабления сроком до 17 мая. Ближайшие две недели должны продемонстрировать, возможно ли дальнейшее сдерживание пандемии при частичном возвращении к нормальной жизни. Власти оставляют за собой возможность вернуться к строгому карантину. Если же уровень заражений будет оставаться под контролем, 18 мая откроются магазины и музеи, 1 июня - рестораны и парикмахерские. Пока же точкам общепита разрешено продавать еду навынос. Главным образом это продиктовано необходимостью обеспечивать нужды трудящихся.

14 апреля правительство разрешило открыть магазины одежды и предметов гигиены для детей и новорожденных, книжные магазины и магазины канцелярских товаров. Однако далеко не все эти торговые точки возобновили работу.

Одновременно правительство и заинтересованные стороны продумывают возможности организации летнего отдыха и обеспечения внутреннего туризма, учитывая, что до конца года возвращение иностранных туристов практически невозможно. Неясно, что будет с театрами и кинотеатрами, открытие которых сопряжено с объективными сложностями.

Поправки в регионах

Правительство всегда настаивало на единой линии и стратегии карантина, однако власти того или иного региона принимают собственные "корректирующие" распоряжения, которые содержат большие послабления или, наоборот, большие ограничения. Так, в северной Ломбардии, где была выявлена локальная вспышка коронавируса и на которую приходится треть всех инфицированных и половина летальных исходов, пока воздерживаются от открытия магазинов для детей.

В области Венето, считающейся одной из наиболее успешных в борьбе с пандемией, губернатор Лука Дзайя предвосхитил некоторые общенациональные меры, а также позволил свободные передвижения внутри региона, в том числе поездки на дачу. В южной Калабрии, где уровень распространения коронавируса значительно ниже, разрешено открывать рестораны и бары при условиях обслуживания на улице. Однако и там не обошлось без полемики, мэры многих городов отклонили распоряжение губернатора.

В Тоскане с 1 мая населению разрешено удаляться от дома пешком и на велосипедах, в минувшие выходные тысячи человек, особенно жители прибрежных районов, вышли на свежий воздух. Результаты с точки зрения эпидемической ситуации будут ясны через две недели - классический инкубационный период коронавируса, против которого пока нет ни лечения, ни вакцины.