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Пандемия коронавируса нового типа

Закрытые из-за коронавируса торговые центры, отели и музеи возобновляют работу в Польше

Все учебные заведения пока остаются закрытыми

ВАРШАВА, 4 мая. /ТАСС/. Власти Польши с понедельника приступают ко второму этапу снятия ограничений, введенных в середине марта для противодействия распространению нового коронавируса.

На первом этапе 20 апреля жителям страны разрешили гулять и заниматься спортом на улице, соблюдая социальную дистанцию не менее двух метров и закрывая нос и рот маской или платком. Второй этап предусматривает открытие торговых центров, гостиниц, библиотек и музеев.

"Опыт других стран служит нам предостережением: наша система смягчения ограничений должна вводиться крайне осторожно", - отметил на последней пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Мы действуем так, чтобы экономика набирала темп, поскольку уверены, что в определенной степени контролируем эпидемию. Но нужно действовать осторожно", - сказал он, не исключив, что в будущем может возникнуть необходимость снизить темп возвращения страны к нормальной жизни.

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский призвал граждан осторожно начинать пользоваться новыми возможностями, носить маски и не пренебрегать санитарными требованиями, так как точно спрогнозировать развитие ситуации с пандемией нельзя.

Смягчение режима

В понедельник утром жители Польши впервые за семь недель смогут пойти в торговые центры, чтобы приобрести одежду, технику или другие товары, не относящиеся к категории первой необходимости. Ранее в стране были открыты только продуктовые и хозяйственные магазины, а также аптеки. При этом сохраняется требование, согласно которому на каждые 15 кв. м площади торговой точки не должно приходиться более одного покупателя.

Теперь полякам также можно посещать библиотеки, художественные галереи и музеи. Каждое учреждение индивидуально принимает решение, открывать свои двери для посетителей или нет. Государственный музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), к примеру, решил не возобновлять свою работу как минимум до июля.

С 4 мая постепенно начнет возвращаться к привычной жизни туристический сектор внутри страны, так как теперь разрешено работать гостиницам и сдавать жилье в краткосрочную аренду. Здесь тоже есть ограничения. Расположенные внутри общие зоны отдыха, бассейны и спа-салоны должны оставаться закрытыми.

Новые возможности с понедельника получили спортсмены и граждане, ведущие активный образ жизни. Отныне им позволено пользоваться открытыми спортивными объектами - футбольными полями, баскетбольными площадками и теннисными кортами. На их территории одновременно смогут тренироваться до шести человек. При этом им разрешено не надевать маски.

Важное послабление власти Польши ввели на границах внутри Шенгенской зоны. С середины марта польское правительство закрыло все границы для иностранцев и обязало всех въезжающих в республику проходить 14-дневный карантин. Эта мера касалась и тех, кто живет в приграничной зоне и регулярно выезжает в соседние страны на работу или учебу. Жители этих регионов, лишившиеся возможности зарабатывать на жизнь в Чехии или Германии, начали протестовать, и власти пообещали рассмотреть возможность введения для них послаблений. С понедельника жителям приграничных регионов не нужно проходить карантин.

Пока недоступно

Контроль на границах, который был введен для предотвращения распространения коронавируса, пока продлен до 13 мая. С 15 марта попасть в Польшу могут только граждане республики, иностранцы, являющиеся супругами или детьми польских граждан или находящиеся под постоянной опекой польских граждан, иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории республики, а также представители дипломатического корпуса и члены их семей. Прекращено международное железнодорожное сообщение, до 9 мая действует запрет на внутренние и международные пассажирские авиаперевозки, но этот срок, скорее всего, продлят, так как крупнейшая польская авиакомпания LOT уже приняла решение до 31 мая отменить все пассажирские рейсы.

Закрытыми в Польше пока остаются все учебные заведения. Разрешение на работу власти дали только яслям и детским садам, которые по желанию смогут открыть свои двери уже 6 мая, ограничив число детей в группе до 12. Школы и другие образовательные учреждения пока закрыты до 24 мая. Выпускные экзамены планируется провести в июне.

На третьем этапе отмены введенных из-за коронавируса запретов в Польше планируется с определенными ограничениями открыть салоны красоты, парикмахерские, а также кафе и рестораны, которые сейчас могут работать исключительно навынос. Одновременно планируется разрешить проводить спортивные мероприятия на открытых площадках с участием максимум 50 человек без зрителей. В первую очередь речь идет о футболе. Как ожидается, первый матч высшей лиги пройдет в Польше уже в конце мая.

На четвертом этапе смогут возобновить деятельность массажные салоны, фитнес-центры, кинотеатры и театры, которые будут работать по новым санитарным правилам. Даты вступления в силу этих послаблений пока не называются. Но власти страны пообещали смягчать режим раз в две недели.

В последнюю очередь правительство намерено отменить запрет на проведение массовых мероприятий.

Статистика

Власти Польши предупреждают, что новые этапы снятия ограничений будут зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации и влияния тех или иных послаблений на рост уровня заболеваемости. По словам главы Минздрава, пик эпидемии еще не пройден и, согласно последним данным, может наступить не в мае - июне, как предполагалось ранее, а осенью.

К настоящему моменту в Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 13 693, 678 заболевших умерли, 3 945 выздоровели.

Сейчас в больницах находятся более 2,7 тыс. пациентов. Около 96 тыс. человек пребывают в условиях домашнего карантина. Порядка 18 тыс. остаются под эпидемиологическим надзором. За минувшие недели было сделано свыше 375 тыс. анализов на коронавирус.

Теги
ПольшаМоравецкий, МатеушПандемия коронавируса нового типа
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