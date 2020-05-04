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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 100 тыс.

Умерли 7 025 человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии превысило 100 тыс. на 68-й день с момента выявления первого инфицированного. Об этом свидетельствует обновленная в воскресенье сводка Минздрава страны.

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Всего за сутки выявлено 4 588 новых случаев инфицирования, их общее число составило 101 147. Количество летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, составляет 7 025, из них 275 зарегистрировано с момента публикации предыдущей сводки. Как правило, статистика выходных дней показывает более низкие цифры, нежели данные в течение недели. В предыдущие дни фиксировалось более 400 смертей.

Эпицентром заражения в стране является штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 31 тыс. инфицированных и более 2,6 тыс. умерших. За ним идет Рио-де-Жанейро, где выявлено более 11 тыс. заразившихся и свыше тысячи летальных исходов.

Тяжелая эпидемическая ситуация складывается также в северо-восточных штатах Сеара (свыше 8,3 тыс. инфицированных и 663 умерших), Пернамбуку (более 8,6 тыс. заразившихся и 652 умерших) и Мараньян (свыше 4 тыс. инфицированных и 237 умерших), а также в штатах Амазонас (свыше 6,6 тыс. инфицированных и 548 умерших) и Пара (более 3,8 тыс. инфицированных и 309 умерших) на севере страны.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов инфицирования, а в сентябре произойдет спад.

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БразилияПандемия коронавируса нового типа
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