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Пандемия коронавируса нового типа

Нигерия выходит из карантина

В стране вводится комендантский час

ПРЕТОРИЯ, 4 мая. /ТАСС/. Самая густонаселенная страна Африки, Нигерия, которая является также крупнейшей экономической державой континента, отменила с наступлением 4 мая ряд карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. В первую очередь это касается крупнейших мегаполисов страны, где 30 марта был установлен полный карантин.

"Я одобрил поэтапное и постепенное смягчение ограничительных мер в столичном округе, в штате Лагос и в штате Огун", - заявил, объявляя о снятии ограничительных мер, президент Нигерии Мухаммаду Бухари. В этих регионах был введен запрет на передвижение граждан, они должны были постоянно находиться в своих домах и выходить на улицу только для посещения продовольственных магазинов и аптек. Сейчас вместо карантина на всей территории Нигерии вводится комендантский час с 20:00 до 06:00.

Постепенное ослабление

"Снятие ограничений и пересмотр ряда мер не представляют собой конец борьбы с новым коронавирусом", - заявил глава президентской целевой группы по борьбе с коронавирусом Босс Мустафа. По его словам, ослабление карантинных мер будет проходить поэтапно в течение шести недель. "Данный процесс разделен на три фазы, каждая из которых продлится 14 дней", - подчеркнул он.

С 4 мая нигерийцы, за исключением тех, кто проживает на территории штата Кано, могут свободно передвигаться для покупки продуктов, а также при поездках на работу, занятиях спортом и посещении медицинских учреждений. Банки будут работать с 08:00 до 14:00, допускаются собрания до 20 человек. Школы останутся закрытыми, ресторанам разрешается работать только навынос, все культурные мероприятия остаются под запретом, не возобновятся и пассажирские авиаперевозки. В общественных местах будет проводиться проверка температуры, обязательным является ношение медицинских масок.

Одновременно президент Нигерии предоставил местным властям широкие права по борьбе с пандемией. "Губернаторы штатов могут по своему собственному усмотрению адаптировать меры по контролю в соответствии со складывающейся обстановкой, - заявил Бухари. - Однако все их шаги должны соответствовать принципам, установленным федеральным правительством".

На особом положении оказался штат Кано, где эпидемическая обстановка остается сложной и сопровождается существенным ростом числа смертей. Не всем пациентам удается поставить диагноз, так как в штате нет для этого достаточных медицинских мощностей. Первоначально президент Нигерии распорядился сохранить в Кано жесткий карантин, однако 2 мая губернатор штата Абдулахи Гандудже своим решением ввел два свободных от карантина дня - понедельник и четверг. В эти дни с 10:00 до 16:00 люди смогут выходить из дома для совершения необходимых покупок в продовольственных магазинах и на некоторых рынках.

Экономический императив

Власти Нигерии не скрывают, что одним из главных аргументов в пользу ослабления карантина в связи с пандемией стало его негативное влияние на национальную экономику. "Ни одна страна не может позволить себе сохранять полный карантин в ожидании разработки вакцины против коронавируса, - заявил Бухари. - Многие люди потеряли доходы и средства к существованию". Глава государства отметил, что карантин привел к очень высоким экономическим издержкам как для государства, так и для всего общества.

На днях нигерийское правительство сообщило, что падение ВВП страны в текущем году составит 3,5% в результате пандемии нового коронавируса и обвала мировых цен на нефть. "Резкое падение мировых цен на нефть и сокращение спроса на нефтепродукты ухудшают финансовое положение Нигерии, поскольку, согласно нашим оценкам, экспорт нефти и газа из Нигерии, на которые приходится 84% всего национального экспорта, сократится более чем на $26,5 млрд", - говорится в представленном в Международный валютный фонд официальном документе правительства Нигерии.

При этом золотовалютные запасы Нигерии сократились на $5,09 млрд за первые четыре месяца текущего года, в первую очередь из-за падения цен на нефть. По данным нигерийской газеты The Premium Times, во второй половине апреля цена на лучший сорт нигерийской нефти Bonny Light, который отличается низким содержанием примесей, сократилась до $12-$13 за баррель. В марте правительство Нигерии пересмотрело в сторону сокращения расходы государственного бюджета, который был составлен на основе цены барреля в $57.

На текущий день в Нигерии выявлено 2 388 случаев заражения новым коронавирусом, 85 пациентов умерли. Это второй показатель в африканских странах южнее Сахары после ЮАР. Именно в Нигерии 27 февраля был выявлен первый в Африке случай заболевания.

Теги
НигерияБухари, МухаммадуПандемия коронавируса нового типа
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