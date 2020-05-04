Крутой, Арбенина и Безруков поблагодарили врачей в эфире Первого канала

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Звезды оперной сцены, кино и эстрады в воскресенье приняли участие в музыкальном марафоне с благодарностью врачам и медицинскому персоналу, которые борются с пандемией коронавируса. Акцию "Нашим врачам. Мы говорим вам: "Спасибо!"" транслировал Первый канал.

"Я хочу сказать слова благодарности всем врачам, которые встали на нашу защиту в борьбе с коронавирусом. Спасибо вам огромное, вы настоящие, мужественные люди", - обратился к главным зрителям концерта актер, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков и зачитал стихотворение Евгения Евтушенко "Не надо бояться".

"Фельдшеры, медсестры, врачи скорой помощи и все-все медицинские работники, которые сейчас на передовой, мы с вами. Мы, как можем, хотим вас поддержать. Нам, поверьте, не все равно. Мы хотим, чтобы ваши смены по 12 часов проходили легко, чтобы вы подвергались минимальной опасности, чтобы вы сами не заражались коронавирусом. Это время пройдет, а ваш подвиг - вы действительно герои нашего времени - останется, - подчеркнула лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина. - Примите нашу музыку, примите наши песни, примите нашу помощь".

Свою поддержку также выразили Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Эмин Агаларов, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Евгений Миронов и Петр Дранга, Вероника Джиоева, Ильдар Абдразаков, Анита Цой, Сосо Павлиашвили, Аида Гарифуллина, Инна Маликова и "Новые Самоцветы", группы Uma2rman, "А студио" и многие другие. Личные, именные благодарности передали врачам, спасавшим их и близких, Александр Маршал и Валерия.

Остаться дома ради победы

Концерт прошел по правилам самоизоляции: большинство артистов выступали из дома. "Для любого творческого человека самоизоляция полезна: есть возможность музицировать, есть возможность к самопознанию. Одно "но" - нет возможности встречаться с друзьями. Но сегодня особенный день: пусть и на расстоянии, но я могу встретиться с моим другом, соавтором огромного количества песен Игорем Николаевым", - объявил композитор Игорь Крутой совместный номер.

Сергей Шнуров представил песню-посвящение подвигу врачей, а Дмитрий Маликов - композицию "На паузе", в которой вместе с соавтором, поэтессой Лилией Виноградовой выразил чувства по поводу происходящего в мире.

Одним из немногих исключений стал Григорий Лепс, выступавший в студии с коллективом музыкантов. "Все участники музыкального номера в день съемки прошли тестирование на COVID-19", - предупредили организаторы. "Самый лучший день вновь вернется к нам, а пока сидеть лучше по домам", - переделал Лепс свою песню.